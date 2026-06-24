Portugal anota déficit público del 0,7 % del PIB a inicio de 2026, el primero desde 2022

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Lisboa, 24 jun (EFE).- Portugal registró un déficit público del 0,7 % del producto interior bruto (PIB), equivalente a 510 millones de euros, en el primer trimestre de 2026, el primero en un arranque de año desde 2022, según los datos de las Cuentas Nacionales Trimestrales por Sector Institucional divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El resultado supone un cambio respecto a la evolución observada en los últimos años, marcados por una mejora sostenida de las cuentas públicas y por la obtención de superávits presupuestarios. En el primer trimestre de 2025, Portugal había registrado un superávit equivalente al 0,2 % del PIB.

Los datos publicados por el INE muestran un deterioro del saldo de las administraciones públicas respecto a los trimestres precedentes, en un contexto en el que la economía portuguesa mantuvo una capacidad de financiación equivalente al 2,2 % del PIB, aunque inferior al 2,5 % registrado en el trimestre anterior.

Según el instituto estadístico, la reducción de la capacidad de financiación de la economía reflejó principalmente el empeoramiento de los saldos de las administraciones públicas y de las sociedades no financieras.

Pese al retorno al déficit presupuestario, Portugal continuó registrando una posición financiera positiva frente al exterior. El saldo global de la economía se situó en el 2,2 % del PIB, mientras que la renta nacional bruta y la renta disponible bruta aumentaron un 1,6 % y un 1,5 %, respectivamente, respecto al trimestre anterior.

La publicación se produce después de que Portugal cerrara 2025 manteniendo una de las posiciones fiscales más sólidas de la eurozona, gracias a la combinación de crecimiento económico, reducción de la deuda pública y sucesivos superávits presupuestarios. EFE

mf/alf