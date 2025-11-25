Portugal anuncia un aporte de 204 millones de euros a la ESA, un incremento del 51 %

2 minutos

Lisboa, 25 nov (EFE).- El Gobierno de Portugal anunció este martes una contribución de 204,8 millones de euros a la Agencia Espacial Europea (ESA) para el periodo 2026-2030, lo que supone un incremento del 51 % en su aportación, en la víspera de la reunión del Consejo del organismo.

El Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación aseguró en un comunicado que «se trata del mayor aumento jamás registrado en la suscripción plurianual de la ESA, asociado a la mayor inversión jamás realizada por el país, en el año en que se cumplen 25 años de la adhesión de Portugal» a la agencia espacial.

El Consejo de la ESA se reúne, a nivel ministerial, este miércoles y jueves en la ciudad alemana de Bremen para decidir el futuro de la financiación de este organismo para el trienio 2026-2028, en un contexto global de fuerte competencia, donde se nota el impulso que llega del gasto en defensa y la creciente militarización del espacio.

En esta instancia, el ministro de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, Fernando Alexandre, presentará la propuesta del país ibérico.

Los ministros de los 23 países miembros de la ESA tienen ante sí una propuesta del director ejecutivo de la ESA, el austriaco Josef Aschbacher, de 22.000 millones de euros.

El Ejecutivo luso también destacó la creación de un Centro Tecnológico Espacial en el archipiélago de las Azores en el marco del proyecto ‘Space Rider’, que busca crear un vehículo espacial reutilizable y este aterrizará frente a la isla de Santa María.

«El refuerzo de la contribución portuguesa para el ciclo 2026-2030 tiene como objetivo fomentar la creación de más y mejor investigación, nuevas empresas, la atracción de empresas multinacionales e inversión extranjera, generando puestos de trabajo altamente cualificados, con el fin de retener el talento formado en las universidades portuguesas», concluyó el ministerio en su comunicado. EFE

lmg/icn