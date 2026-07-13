Portugal apoya el veto a las importaciones de los asentamientos: «Llega tardísimo»

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Bruselas, 13 jul (EFE).- El ministro portugués de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel, afirmó este lunes que Portugal respalda la propuesta que estudia la Unión Europea para prohibir las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y sostuvo que esa iniciativa «no llega tarde, llega tardísimo».

A su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, en Bruselas, Rangel defendió en declaraciones a la prensa que la medida constituye un instrumento de política comercial plenamente compatible con el derecho internacional y aseguró que Lisboa mantiene desde hace tiempo una posición favorable en este ámbito.

«Portugal siempre ha defendido esta posición», afirmó el ministro, quien recalcó que la prohibición de importar productos de los asentamientos ilegales tiene un importante valor político y simbólico, además de su alcance comercial.

Rangel explicó que la cuestión principal que debatirán este lunes los ministros europeos será determinar cuál es la base jurídica adecuada para adoptar la medida y si puede aprobarse por mayoría cualificada o si requiere la unanimidad de los Estados miembros.

En ese sentido, señaló que la presión debe centrarse en lograr el mayor respaldo posible entre los socios europeos, aunque admitió desconocer si existe ya una mayoría suficiente para sacar adelante la propuesta.

«No utilizaría la palabra ‘tarde’; diría que esta propuesta llega tardísimo», insistió.

El jefe de la diplomacia portuguesa subrayó que la iniciativa sería coherente con las obligaciones derivadas del derecho internacional y con la opinión consultiva emitida en julio de 2024 por la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos.

Aunque reconoció que el impacto económico directo de la medida podría ser limitado, Rangel sostuvo que su significado político sería «muy importante» y enviaría un mensaje claro sobre el compromiso de la Unión Europea con el respeto del derecho internacional.

Los ministros de Exteriores de la UE debaten este lunes en Bruselas un documento elaborado por la Comisión Europea que plantea varias opciones para restringir el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, entre ellas un sistema de licencias de importación, aranceles prohibitivos o una prohibición total de las importaciones.

La discusión de este lunes se produce después de que, en septiembre, los Veintisiete no reunieran la mayoría cualificada necesaria para aprobar una suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel. EFE

mf/jgb