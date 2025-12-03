Portugal asegura acceso a fármacos para diabetes a pacientes con obesidad que lo necesiten

Lisboa, 3 dic (EFE).- La ministra de Salud de Portugal, Ana Paula Martins, garantizó este miércoles que los portugueses con obesidad que lo necesiten por indicación médica tendrán acceso en el sistema sanitario público a los medicamentos análogos del GLP-1, concebidos originalmente para tratar la diabetes tipo 2.

Martins fue preguntada por los periodistas sobre la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del uso de tres medicamentos (semaglutida, liraglutida, tirzepatida), concebidos originalmente para la diabetes tipo 2, para tratar la obesidad y apuntó que si algún ciudadano lo necesita por indicación medica y de acuerdo a la gravedad de su sobrepeso, «tendrá acceso al mismo dentro de lo que son las normas de la orientación clínica».

La ministra alertó, no obstante, que su utilización en Portugal «debe ser evaluada por expertos y cumplir las indicaciones definidas por la Dirección General de Salud (DGS) para situaciones consideradas graves, en las que se demuestre que existe dicha optimización» en la que el fármaco dé más calidad de vida al paciente con obesidad.

Esos compuestos imitan hormonas intestinales y tienen el efecto de reducir el apetito, retardar el vaciado gástrico (hacen que la persona se sienta llena más tiempo) y mejorar la regulación de la glucosa.

Sin embargo, su uso para ayudar a la gente a perder peso ha sido polémico, ya que provocó escasez de estos productos para los pacientes diabéticos, al tiempo que surgió un debate ético sobre su utilización con fines estéticos y su elevado precio para los sistemas sanitarios nacionales.

A mediados de noviembre, la policía de Portugal desarticuló una red que recetaba medicación para el tratamiento de la diabetes de forma fraudulenta a clientes de una clínica que no padecían dicha enfermedad y cuyo único fin era la pérdida de peso.

Las autoridades detuvieron a una médica endocrinóloga que habría tratado a entre 1.000 y 2.000 personas de esa forma, a quienes su clínica captaba esparciendo información de que obtenía excelentes resultados para adelgazar.

La cobertura por parte del Servicio Nacional de Salud (SNS) portugués para este tipo de medicación puede alcanzar el 95 % de su valor si el paciente es realmente diabético, por lo que al recetar estos medicamentos a personas que no padecen la enfermedad, se introdujeron datos falsos en el ‘software’ de prescripción y causaron un perjuicio a las arcas públicas de unos tres millones de euros, EFE

