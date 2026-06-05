Portugal avanza en la Agenda 2030, pero incumple o va retrasado en áreas clave

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Lisboa, 5 jun (EFE).- Portugal mantiene retrasos, retrocesos o avances insuficientes en varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente en educación, igualdad de género, protección de los océanos, ciudades sostenibles, justicia y biodiversidad terrestre, pese a una evolución globalmente positiva desde 2015.

Según la octava edición del informe nacional de seguimiento estadístico de la Agenda 2030, divulgado hoy por el Instituto Nacional de Estadística portugués (INE), 38 de los 189 indicadores analizados tuvieron una evolución desfavorable, 10 no registraron cambios y 36 no pudieron ser evaluados por series estadísticas irregulares, cortas o inconclusas.

El dato más significativo es que, aunque 105 indicadores evolucionaron favorablemente entre 2015 y 2025, solo 23 alcanzaron ya la meta establecida, lo que muestra que el progreso, en muchos casos, todavía no garantiza el cumplimiento de los objetivos fijados para 2030.

El informe identifica una evolución especialmente débil en el ODS de educación de calidad, donde solo el 44,4 % de los indicadores registró una evolución positiva. Aunque mejoraron las tasas de conclusión escolar y las competencias digitales, Portugal retrocedió en la calidad de los aprendizajes, con peores resultados en lectura y matemáticas en el programa PISA.

También es desfavorable el desempeño en igualdad de género. Solo el 25 % de los indicadores evaluados evolucionó positivamente, en un contexto en el que persisten brechas en la participación política y problemas estructurales, como la violencia machista. En 2025, las mujeres representaban el 33,5 % de los diputados, apenas medio punto más que en 2015.

La protección de la vida marina es otro de los ámbitos más rezagados. El 60 % de los indicadores evaluados evolucionó negativamente y la superficie marina protegida se mantiene en el 7 %, lejos de la meta del 30 % prevista para 2030.

En cuanto a ciudades y comunidades sostenibles, el informe señala avances moderados, pero alerta de dificultades en vivienda, residuos y movilidad. El déficit habitacional se agravó, los residuos urbanos siguieron aumentando y el 67,8 % de la población declaró en 2025 que nunca o casi nunca utiliza transporte público.

Pese a estos incumplimientos o retrasos, el INE concluye que la evolución general de Portugal es positiva. Los mejores resultados se concentran en agua potable y saneamiento, energías renovables e infraestructuras, innovación e industria, con más del 70 % de los indicadores en evolución favorable.

Portugal alcanzó ya el acceso universal a la electricidad y elevó al 36,5 % el peso de las renovables en el consumo final de energía, aunque ese ritmo sigue siendo insuficiente para llegar al 51 % en 2030. También bajaron la pobreza y el desempleo, este último hasta el 6 % en 2025. EFE

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