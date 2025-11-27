Portugal avisa a Venezuela que no cede a amenazas tras revocar la concesión de vuelo a TAP

1 minuto

Lisboa, 27 nov (EFE).- El Gobierno de Portugal avisó este jueves a Venezuela que «no cede a amenazas», después de que el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro revocara ayer la concesión de vuelo a TAP, que es 100 % propiedad del Estado portugués, y a otras aerolíneas como Iberia, Avianca, Latam Colomia, Gol y Turkish Airlines.

El ministro luso de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, apuntó en su cuenta de X que su Gobierno «no cede a amenazas, ultimátums, ni presiones de ningún tipo».

«Nuestra actuación está guiada exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los portugueses en cualquier parte del mundo». EFE

ssa/lab

.