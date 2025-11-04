Portugal bajo aviso por las fuertes lluvias, vientos y oleaje intenso

1 minuto

Lisboa, 4 nov (EFE).- El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) emitió este martes varios avisos para todo el territorio por la previsión de fuertes lluvias, oleaje y vientos intensos entre hoy y mañana.

Este martes están en alerta amarilla, que advierte del riesgo para actividades que dependan del tiempo, zonas del norte y el centro de Portugal por el viento y la agitación marítima.

En las próximas horas se esperan ráfagas de viento proveniente del sur de hasta 80 kilómetros/hora en la costa y de 90 kilómetros/hora en áreas montañosas, que podrían extenderse hasta la mañana del miércoles.

El IPMA pronostica un empeoramiento de las condiciones meteorológicas a partir de mañana, cuando el aviso meteorológico pasará a naranja (el segundo en gravedad por detrás del rojo y que alerta de riesgo moderado a elevado) en todo el territorio peninsular de Portugal, menos en el distrito de Braganza, en el noreste, que seguirá en amarillo.

El miércoles, están previstas tormentas, con precipitaciones en forma de granizo en algunas partes, y «fenómenos extremos» de viento, con olas de 4 a 5 metros, que podrían alcanzar los 9 metros.EFE

