Portugal combate un incendio forestal cerca de frontera con España con más de 460 bomberos

Lisboa, 29 ago (EFE).- Más de 460 bomberos luchan este viernes contra un incendio en la localidad de Rebordelos, en el municipio de Vinhais, a unos 30 kilómetros de la frontera con Galicia (España), el único fuego activo que queda en Portugal tras la ola de incendios que ha arrasado miles de hectáreas.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Elísio Pereira explicó en declaraciones a EFE que las llamas siguen activas pero que no está en peligro ninguna población.

«Con la llegada de la noche puede haber algo de humedad y esperamos que las condiciones sean más favorables y que se pueda controlar el incendio durante la noche», agregó Pereira.

La ANEPC ha venido relajando esta semana sus protocolos de alerta tras la ola de incendios registrada en los últimos meses en el país, aunque sigue pendiente de nuevos fuegos que puedan surgir en lo que queda de verano.

Portugal acumula 251.844 hectáreas quemadas en lo que va de año, según cifras actualizadas este viernes por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), en un verano que ha incluido uno de los mayores fuegos de su historia, en la zona de Arganil, donde ardieron más de 64.400 hectáreas. EFE

