Portugal condena ataque ruso contra Ucrania y expresa solidaridad con el pueblo ucraniano

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Lisboa, 24 may (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, condenó este domingo «de manera inequívoca» el ataque ruso contra Ucrania y expresó su solidaridad con su homólogo, Volodímir Zelenski, y con el pueblo ucraniano.

«Ante otro brutal ataque de la Federación Rusa contra Ucrania, uno de los más graves de los últimos tiempos y que ha alcanzado su capital», expresó Seguro su solidaridad a través de una nota publicada en la página web de la Presidencia.

Seguro reiteró el apoyo del país ibérico a Ucrania y aseguró que «cualquier ataque contra la población civil es inaceptable y constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario»

También presentó el pésame a las familias de las víctimas y concluyó con el deseo de que «se encuentre una solución que ponga fin rápidamente a esta guerra y garantice una paz justa, amplia y duradera, en consonancia con el derecho internacional, y que asegure el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania».

Ucrania lamentó este domingo cuatro muertos y casi cien heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oréshnik, un ataque que llevó al país presidido por Zelenski a solicitar más ayuda en defensa aérea y presión sobre Rusia. EFE

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