Portugal confirma que participará en la próxima edición de Eurovisión

Lisboa, 4 dic (EFE).- La cadena pública portuguesa, Radio y Televisión de Portugal (RTP), confirmó este jueves que participará el próximo año en Eurovisión tas haber votado a favor de las reformas del festival planteadas por la organización.

La RTP, responsable ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER), explicó en un comunicado que votó a favor de los cambios en las reglas del concurso relacionados con la votación y puntuación de los concursantes durante la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra.

«La RTP, al igual que la gran mayoría de los países miembros, ha votado a favor de la modificación de las normas, lo que permitirá a los países participar en la próxima edición del Festival de Eurovisión con un mayor grado de confianza en los resultados de las votaciones», indicó la cadena pública.

Y confirmó: «La RTP participará en la edición del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena, Austria».

Con la votación de este jueves en la UER también se ratificó la decisión de mantener a Israel en el concurso.

Inmediatamente después del sufragio en Ginebra, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS), Irlanda (RTÉ) y Eslovenia (RTV Slovenija) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba.

Junto a ellas, también se espera que se ausente de esta edición Islandia (RÚV), otra cadena que habían condicionado su participación en 2026 a que Israel no concursara. EFE

