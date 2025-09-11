The Swiss voice in the world since 1935

Portugal convoca al embajador ruso para que dé explicaciones sobre la incursión en Polonia

Lisboa, 11 sep (EFE).- Portugal ha convocado al embajador ruso en Lisboa para que dé explicaciones sobre «la violación del espacio aéreo y las fronteras polacas por parte de drones rusos», dijo este jueves a EFE una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores luso.

Como el embajador Mijaíl Kamynin «no está disponible», será el encargado de negocios de la legación diplomática, Alexander Bryantsev, quien acuda mañana al ministerio, apuntó la fuente.

España y Países bajos han convocado también a los representantes de Rusia para condenar y solicitar explicaciones sobre la incursión de los drones rusos en Polonia.

En la noche del martes, varios aviones no tripulados de Rusia fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia y, poco después, derribados por aviones de combate polacos y de los aliados de la OTAN desplegados en el flanco este, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la Alianza Atlántica en los más de tres años de guerra en Ucrania.

Polonia ha pedido la activación del Artículo IV de la OTAN para abordar de forma conjunta con sus socios la situación, sobre la que Moscú asegura que no hay prueba de que los drones implicados tengan origen ruso.

El Artículo IV del Tratado del Atlántico Norte estipula que los aliados se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, «la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada».

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana, viernes, en sesión de emergencia para tratar la violación del espacio aéreo polaco. EFE

ssa/ad

