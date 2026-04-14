Portugal cuenta con reservas de productos petroleros para 82 días, según autoridades

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Lisboa, 14 abr (EFE).- Las reservas estratégicas de productos petroleros en Portugal se han reducido hasta los 82 días de consumo, explicó este martes el presidente de la Entidad Nacional para el Sector Energético (ENSE), Alexandre Fernandes, después de que en las últimas semanas se hayan estado liberando.

«Lo que hicimos fue, en realidad, para no presionar tanto el precio, pasar de 92 días de reservas a cerca de 82, es decir, reducimos en diez días nuestras reservas», explicó Fernandes en declaraciones a la cadena de televisión pública RTP.

Esta reducción en las reservas, que no son de carácter comercial, permitirá que la escalada de precios «no sea aún mayor» en un contexto de crisis energética agravada por el conflicto en Oriente Medio, agregó.

El pasado 20 de marzo el Gobierno luso anunció que comenzaría a liberar el 10 % de sus reservas de petróleo para paliar la carestía del combustible por la guerra en Oriente Medio.

Según los datos de ENSE-Entidad Nacional para el Sector Energético, Portugal tenía, en el último trimestre de 2025, 1,56 millones de toneladas de reservas físicas de petróleo.

La obstrucción de Ormuz por el conflicto de EE.UU. e Israel contra Irán ha provocado un alza en los precios del combustible y ha derivado en una crisis de suministro energético. El estrecho canaliza en torno al 20 % del crudo mundial en tiempos de paz. EFE

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