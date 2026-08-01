Portugal declara como dominado el incendio que afectaba el nordeste del país

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Lisboa, 1 ago (EFE).- Las autoridades de Portugal dieron por dominado el incendio que arrasaba el nordeste del país desde el miércoles, aunque siguen las labores de control y extinción con más de 900 bomberos desplazados sobre el terreno para garantizar su extinción.

Una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) confirmó a EFE que durante la madrugada de este sábado se dio por dominado el fuego, si bien sigue desplegado un amplio dispositivo para continuar con las labores de estabilización.

Aunque inicialmente el fuego se originó en Valpaços, en el nordeste del país, se extendió rápidamente a otras zonas, y ya a afecta a Vinhais y Macedo de Cavaleiros, en el distrito de Braganza, entre otros lugares. Varias poblaciones tuvieron que ser evacuadas durante el jueves, pero los vecinos pudieron regresar el viernes a sus casas.

El incendio ha causado hasta ahora cinco heridos leves: tres bomberos, un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y un civil.

Las autoridades contabilizan daños en al menos 21 viviendas de Valpaços, entre residencias habituales, segundas viviendas y casas desocupadas, además de un almacén agrícola y otras instalaciones.

La última información facilitada por la ANEPC recoge que trabajan en las labores de extinción de las llamas en este incendio 910 bomberos, junto a 297 medios terrestres y ocho medios aéreos. EFE

lmg/pcc