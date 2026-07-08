Portugal defiende diplomacia en O.Medio y «garantizar que Irán no tiene un arma nuclear»

Compartir

3 minutos

Lisboa, 8 jul (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), defendió este miércoles que es necesario «garantizar que Irán no tiene un arma nuclear» al ser preguntado por los últimos ataques estadounidenses, aunque consideró que la «vía diplomática y de negociación» es la opción «correcta» para recuperar la normalidad en Oriente Medio.

Así lo afirmó Montenegro en una rueda de prensa en Ankara (Turquía), donde esta semana se celebra una cumbre de la OTAN, al ser preguntado sobre las declaraciones del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, que consideró el ataque estadounidense contra Irán en las últimas horas como «absolutamente necesario».

En ese sentido, Montenegro insistió en su defensa de la vía diplomática para resolver el conflicto, pero recalcó la importancia de que se pueda navegar por el estrecho de Ormuz, «garantizar que Irán no tiene un arma nuclear» y que la seguridad europea no está en peligro por ello.

«Lo que deseamos es que este proceso pueda tener menos perturbaciones y que pueda tener más consistencia a lo largo del tiempo. Es algo que no depende solamente de nosotros, depende de las partes envueltas», planteó.

En esa línea, expresó su deseo de que, pese a «polémicas intermitentes», prevalezca «lo esencial», que es una solución de alto el fuego y la recuperación de la normalidad en la región.

No quiso pronunciarse sobre las acusaciones emitidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra otros países miembros de la Alianza, y aseveró que durante la cumbre hubo «total convergencia, consonancia de puntos de vista sobre los asuntos que estaban siendo tratados» y «sin ninguna excepción».

Por otro lado, destacó que Portugal llegó a esta cumbre con el objetivo cumplido de que la inversión en defensa suponga el 2 % del PIB, y avanzó que el objetivo de su Ejecutivo es que este valor ascienda a cerca del 3,1 % en 2026.

Defendió también que la estrategia de la OTAN «no debe olvidar, al contrario, debe colocar en el centro las prioridades de la seguridad marítima», a la que Portugal está expuesta por cercanía territorial.

«Cuidar de la seguridad, sea de la navegabilidad, sea de la protección de infraestructuras críticas, como los cables marinos que conectan, son fundamentales para la conectividad entre los dos lados de la Alianza -el lado americano y europeo- son fundamentales para garantizar la seguridad», ejemplificó.

Durante esta cumbre, España, Portugal, otros nueve países europeos y Canadá se comprometieron a asumir más responsabilidades en la región del Atlántico Norte, el Ártico y el mar Báltico en una respuesta a las exigencias de Estados Unidos. EFE

cch/lmg/jgb