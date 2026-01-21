Portugal defiende que Europa responda «firme» a las amenazas de EEUU sobre Groenlandia

1 minuto

Lisboa, 21 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, defendió este miércoles que Europa debe responder «de una forma firme» a las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia, aunque abogó por evitar «una escalada retórica».

El ministro realizó estas declaraciones al canal portugués RTP en Estrasburgo, donde Portugal y España participan en una ceremonia para celebrar los 40 años de adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE, hoy Unión Europea).

«Creo que Europa debe responder de una forma firme. Lo primero es dejar siempre claro, y eso es fundamental incluso para la opinión pública estadounidense, que nosotros queremos diálogo», planteó Rangel.

Consideró que si Estados Unidos decide imponer aranceles a los países europeos que envíen fuerzas a la isla ártica, «evidentemente que tendrá que haber una respuesta».

Y añadió: «No hay duda de que en la cuestión de Groenlandia tenemos que ser muy claros en el sentido de decir que se trata del derecho de autodeterminación de las personas de Groenlandia y de Dinamarca, el respeto a su soberanía, y eso es un principio del que no podemos abdicar».

Rangel apoyó la postura de la Comisión Europea de estimular el diálogo para encontrar una solución, «porque las cuestiones de seguridad y hasta de geoeconomía planteadas por Estados Unidos pueden ser perfectamente resueltas sin ningún cambio de la integridad territorial». EFE

