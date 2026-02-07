Portugal despliega más de 1.600 soldados en 41 municipios para apoyar frente a temporales

Lisboa, 7 feb (EFE).- Más de 1.600 soldados desplegados en 41 municipios de 12 distritos de Portugal están ofreciendo apoyo a las personas afectadas por el paso de los temporales en el país, donde este sábado empeoraron las condiciones por la tempestad Marta.

El Ejército luso informó en un comunicado de que desempeña esta labor, en coordinación con las autoridades competentes, para «garantizar una respuesta continua, integrada y ajustada a las necesidades identificadas en el terreno».

Los militares cuentan con 135 vehículos tácticos ligeros y 130 pesados, 24 máquinas de ingeniería y 15 generadores, así como módulos de comunicaciones.

«El esfuerzo hasta ahora desarrollado se traduce en la protección y recuperación de viviendas, con 188 lonas aplicadas en los tejados y 26 coberturas reparadas», apuntó el Ejército.

Los soldados han retirado 451 toneladas de escombros, han despejado 169 kilómetros de caminos y carreteras y han puesto a disposición de la población damnificada 1.826 camas, realizado 762 patrullas y apoyado 229 situaciones de «dificultad social».

El Ejército aseguró que seguirá actuando donde sea necesario y el tiempo que sea preciso, «manteniendo las capacidades de preparación y adaptando el dispositivo a la evolución de la situación sobre el terreno».

Portugal está en alerta por el paso este fin de semana de la borrasca Marta, después de que la tempestad Leonardo causara un muerto el miércoles en la zona de Pias, próxima a la frontera con Huelva (Andalucía), y otras cinco personas falleciera la semana pasada por la depresión Kristin.

Asimismo, se han registrado de forma provisional otras seis muertes indirectas, que se produjeron cuando habían pasado los episodios críticos por esos temporales y mientras intentaban reparar los daños causados por las borrascas. EFE

