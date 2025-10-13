Portugal destaca como acto de justicia liberación de rehenes, algunos de ellos portugueses

Lisboa, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal calificó de «acto de justicia» la liberación este lunes de los rehenes israelíes que estaban en Gaza, algunos de ellos con nacionalidad portuguesa, por parte del grupo islamista palestino Hamás.

El Ministerio de Exteriores luso celebró en X «la puesta en libertad de todos los rehenes y el fin del terror absoluto al que fueron sujetos» y entre ellos destacó a los ciudadanos con nacionalidad portuguesa o con vínculos con el país ibérico.

«Un acto de la más pura justicia que es también un paso indispensable para paz», dijo la cartera de Exteriores, que agregó que el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para Oriente Medio «representa un nuevo horizonte».

«El esfuerzo de Trump y de los socios islámicos y europeos es decisivo para poner término al conflicto y para la urgencia humanitaria, construyendo una solución justa y duradera», apuntó el ministerio.

Indicó que «sin la liberación de los rehenes ningún avance era posible».

Según el sitio de noticias de la Comunidad Judaica de Oporto, había seis secuestrados con nacionalidad portuguesa en Gaza, tres confirmados muertos y tres que han sobrevivido.

Los que están vivos son Segev Kalfon, de 27 años, y los hermanos Ariel Cunio de y David Cunio, de 28 y 35 años. Los tres son de origen sefardita y han sido ya entregados por Hamás a la Cruz Roja.

El Ejército israelí confirmó este lunes que los últimos 13 rehenes que quedaban con vida en Gaza están en manos de la Cruz Roja, que los conducirá a Israel.

De esta forma, las milicias de la Franja de Gaza ya no cuentan con ningún cautivo vivo en el enclave.

Allí quedan aún 28 cadáveres, de los cuales Israel prevé que parte serán entregados este lunes. Las autoridades israelíes también aseguran que Hamás no entregará todos los cuerpos al no haber podido localizarlos, si bien no han detallado cuántas personas siguen desaparecidas.EFE

ssa/cg