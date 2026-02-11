Portugal devolverá a México tres piezas arqueológicas prehispánicas

1 minuto

Lisboa, 11 feb (EFE).- Portugal entregará esta semana a México tres piezas arqueológicas «de valor histórico y estético» en la que será la primera restitución de patrimonio arqueológico prehispánico del país ibérico al azteca, informó este miércoles la Policía lusa.

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que la entrega tendrá lugar este jueves durante una ceremonia en la Embajada de México, en Lisboa, en colaboración con el Camões-Instituto de la Cooperación y de la Lengua.

«Se trata de la primera restitución de patrimonio arqueológico prehispánico de Portugal a México, reflejo de la colaboración institucional y del compromiso compartido en la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales», resaltó el cuerpo policial.

Los objetos devueltos, recuperados en territorio luso, son una figura femenina de la cultura del occidente mexicano, vinculada a rituales de fertilidad; un vaso maya policromado del periodo Clásico; y una urna zapoteca que representa al dios Cocijo.

«Las piezas -añadió la PJ- destacan por su valor histórico, estético y simbólico. Su recuperación por parte de la Policía Judicial facilita la reconstrucción de contextos sociales y religiosos para la historia de México».

Está previsto que durante la ceremonia de entrega de mañana, jueves, se expliquen los detalles de la recuperación y autentificación de estos objetos. EFE

