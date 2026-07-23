Portugal domina los incendios de Alijó y Mafra, pero mantiene elevado el riesgo

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Lisboa, 23 jul (EFE).- Los servicios de emergencia portugueses dieron por dominado este jueves el incendio forestal de Alijó, en el norte del país, mientras que el fuego declarado en Mafra, cerca de Lisboa, entró en fase de resolución, aunque las autoridades mantienen la vigilancia ante el elevado riesgo de nuevos incendios.

El incendio de Alijó, en el distrito de Vila Real, fue declarado controlado a las 06:20 hora local (05:20 GMT), después de mantenerse activo desde primera hora de la tarde del miércoles.

Unos 480 efectivos y 160 vehículos continuaban esta mañana con las labores de enfriamiento y vigilancia de los puntos calientes existentes a lo largo del perímetro, según el mando subregional de Emergencia y Protección Civil del Duero.

Dos bomberos sufrieron heridas leves durante las operaciones. El fuego obligó a interrumpir durante varias horas la circulación por la carretera IC5 entre Pópulo y Alijó, reabierta pasada la medianoche.

Las llamas llegaron a aproximarse a varias localidades y durante la noche movilizaron a más de 600 efectivos y cerca de 200 vehículos, pero la reducción del viento y de la temperatura y el aumento de la humedad facilitaron su control.

También entró en fase de resolución el incendio declarado el miércoles por la tarde en Mafra, unos 40 kilómetros al noroeste de Lisboa, donde llegaron a intervenir más de un centenar de bomberos y seis medios aéreos.

El humo de este incendio provocó dificultades en las operaciones de llegada y salida del aeropuerto de Lisboa, según informó la televisión pública RTP, sin que se hayan comunicado daños personales.

Pese a la evolución favorable de ambos fuegos, el riesgo de incendio rural sigue siendo elevado en amplias zonas del territorio continental portugués, especialmente en el norte y el centro.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) había advertido de que el peligro aumentaría durante esta semana y permanecería elevado al menos hasta el fin de semana debido al ascenso de las temperaturas, la baja humedad y el viento.

El índice portugués de peligro de incendio rural comprende cinco categorías —reducido, moderado, elevado, muy elevado y máximo— y se calcula a partir de la temperatura, la humedad, el viento y las precipitaciones registradas durante las 24 horas anteriores. EFE

mf/crf