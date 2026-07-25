Portugal envía 200 bomberos para apoyar en la extinción de los incendios en Ávila

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Lisboa, 25 jul (EFE).- Portugal envió este sábado un contingente de 200 bomberos para colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales que afectan a la provincia española de Ávila, en una misión activada al amparo del protocolo bilateral de ayuda mutua en materia de Protección Civil entre ambos países.

El contingente partió a las 15:00 horas (14:00 GMT) desde Guarda, en el centro de Portugal, y está integrado por efectivos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de la subregión de Beiras y Serra da Estrela, de la Unidad de Emergencia de Protección y Socorro (UEPS) de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y de otros organismos del sistema portugués de protección civil.

La misión está dirigida por el comandante subregional de Emergencia y Protección Civil de Médio Tejo, David Lobato, y cuenta además con el apoyo logístico del Ejército portugués, que ha suministrado 500 raciones de combate para el contingente.

Antes de la partida, el comandante Mário Silvestre explicó en declaraciones a la televisión pública RTP que el dispositivo estaba «prácticamente preparado» para desplazarse a España y subrayó que los efectivos portugueses acudirán con el mismo espíritu de cooperación que caracteriza las operaciones conjuntas entre ambos países.

«No sabemos exactamente lo que vamos a encontrar hasta recibir el briefing de las autoridades españolas, pero vamos preparados para apoyar en todo lo que sea necesario», afirmó.

Silvestre destacó que los bomberos portugueses y españoles trabajan habitualmente de forma coordinada durante las campañas de incendios y aseguró que existe un «espíritu de camaradería» que facilita la integración de ambos dispositivos.

Cooperación transfronteriza

Según explicó, el contingente se adaptará a las necesidades operativas que determinen las autoridades españolas una vez llegue a la zona afectada y está organizado como una compañía integrada por varios grupos de combate y unidades de apoyo, conforme a la estructura solicitada por España para este tipo de misiones internacionales.

Portugal mantiene además una situación de especial vigilancia por el riesgo de incendios. Cincuenta municipios del norte y del centro del país se encuentran este sábado en riesgo máximo de incendio rural, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), debido a las elevadas temperaturas, la baja humedad relativa y el viento, unas condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego y obligan a las autoridades a mantener reforzadas las medidas de prevención y vigilancia. EFE

mf/ad