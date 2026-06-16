Portugal estrecha lazos con Arabia Saudí y agradece su papel en acuerdo entre EEUU e Irán

Compartir

2 minutos

Lisboa, 5 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, agradeció este martes a su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan al Sauden, el papel que jugó su país para alcanzar el memorando entre Estados Unidos e Irán tras un encuentro en Lisboa en el que acordaron reforzar las relaciones bilaterales.

En este sentido, Rangel quiso dar la bienvenida «a una de las personas que contribuyó personalmente en la elaboración y el desarrollo de este memorándum o acuerdo de entendimiento que nos permitirá alcanzar un cese de hostilidades y un proceso de paz sostenible en un plazo muy breve».

Respecto a la guerra entre Estados Unidos e Irán, el responsable de la diplomacia portuguesa reiteró durante una declaración conjunta que esperan que este puede ser «un nuevo impulso para resolver la cuestión de la libertad de navegación» y estabilizar la situación en la región.

También destacó el papel que ha jugado el país árabe en «la promoción de una vía hacia la solución de dos Estados en el conflicto israelí-palestino», así como en otros conflictos internacionales como en Siria.

Ambos ministros se reunieron en Lisboa este martes para firmar un acuerdo que refuerza las relaciones bilaterales en varias áreas en las que quieren profundizar la cooperación.

Una de ellas es la económica, en la que Arabia Saudí está «muy interesada» en las empresas de construcción portuguesas, explicó Rangel, o la ambiental, ya que algunas zonas del país ibérico podrían sufrir desertificación en las próximas décadas, una realidad en la que el país árabe podría aportar su experiencia, continuó.

El acuerdo también incluye la exención recíproca de visados para los titulares de pasaportes diplomáticos y especiales, que «facilitará las relaciones oficiales y estrechará los lazos entre nuestros dos gobiernos», indicó, por su parte, el ministro saudí.

Durante el encuentro de este martes también abordaron la relación de ambos países con África, ya que mantienen una «intensa actividad de cooperación» que podrían profundizar incluso más de una forma triangular, explicó el ministro luso. EFE

lmg/ajs

(foto)(video)