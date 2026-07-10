Portugal expresa su solidaridad con España por el incendio mortal de Almería

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Lisboa, 10 jul (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, y el primer ministro, Luís Montenegro, expresaron este viernes su pesar por las víctimas del incendio forestal declarado en Los Gallardos, en la provincia española de Almería, y trasladaron su solidaridad al rey Felipe VI, al pueblo español y a los familiares de los fallecidos.

En un comunicado, Seguro lamentó «profundamente» las víctimas mortales causadas por el grave incendio declarado durante la noche del jueves en Andalucía.

El jefe del Estado expresó, en su nombre y en el del pueblo portugués, su solidaridad con el rey Felipe VI y con todo el pueblo español, al tiempo que informó de que había enviado un mensaje de condolencias al monarca español.

Seguro trasladó además sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y expresó su deseo de una pronta recuperación para todas las personas que resultaron heridas en el incendio.

Por su parte, el primer ministro Montenegro afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que recibió «con inmensa tristeza» la noticia del trágico incendio registrado en Los Gallardos, en la provincia de Almería.

Montenegro manifestó que los incendios forestales constituyen «un desafío común para Portugal y España», dos países que, subrayó, «tantas veces acuden en ayuda el uno del otro» para hacer frente a este tipo de emergencias.

El jefe del Gobierno portugués expresó sus «más profundas condolencias» a todas las víctimas, a sus familiares y amigos y, «en nombre de Portugal», transmitió también «una palabra de consuelo a todos los españoles».

«Siempre estaremos juntos», concluyó Montenegro en su mensaje de solidaridad con España. EFE

mf/vnz