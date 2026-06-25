Portugal expresa su solidaridad con Venezuela y ofrece enviar ayuda tras los seísmos

Compartir

2 minutos

(Actualiza con reacción del Gobierno)

Lisboa, 25 jun (EFE).- Las autoridades portuguesas expresaron este jueves su «profunda consternación» por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela y trasladaron su solidaridad y disponibilidad para enviar «ayuda de emergencia y humanitaria».

Por un lado, la Presidencia portuguesa señaló en un comunicado que el jefe de Estado, António José Seguro, sigue «con preocupación» la evolución de la situación tras los seísmos y, «en este momento aún de incertidumbre», envió un mensaje de «solidaridad y esperanza» a los venezolanos, a los portugueses que viven en el país y a las autoridades de la República de Venezuela.

El Ministerio de Exteriores portugués transmitió por su parte su solidaridad por los afectados por el «terrible sismo» en una publicación en la red social X, en la que aseguró que el Gobierno del conservador Luís Montenegro está «desde el primer minuto» en contacto con sus misiones diplomáticas y consulares en Venezuela, así como con las autoridades nacionales y locales.

«Más allá de la expresión de solidaridad a las familias en luto, a los heridos y a todos los afectados, el Gobierno se mostró disponible para enviar ayuda de emergencia y humanitaria en coordinación con las autoridades de Venezuela», añadió la cartera diplomática.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves de 32 fallecidos y más de 700 heridos, además de declarar el estado de emergencia, después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el centro del país la tarde del miércoles.

Los dos fuertes seísmos se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy. Las sacudidas provocaron derrumbes de edificios en Caracas y daños en varios estados del país, mientras que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue cerrado tras sufrir desperfectos en su infraestructura. EFE

mf-cch/crf