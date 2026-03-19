Portugal extradita a España a un ciudadano luso acusado de homicidio

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Lisboa, 19 mar (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal extraditó este jueves a España a un ciudadano luso, acusado de homicidio y de tentativa de homicidio en un caso donde un marroquí murió y un español sufrió heridas graves en marzo pasado.

En un comunicado, la PJ recordó que el portugués extraditado fue arrestado en noviembre en el marco de la operación ‘Fribérico’ desarrollada en colaboración con la Guardia Civil española.

El acusado es el último de los cuatro detenidos en Portugal que faltaba por extraditar a España dentro de este caso.

Los cuatro fueron apresados el pasado 12 de noviembre en cumplimiento de sendas órdenes europeas de detención en una operación policial en las zonas de Entroncamento, Santa Margarida y Nisa, en Portugal.

Aparte de afrontar los cargos de homicidio y de tentativa de homicidio, los cuatro son sospechosos de haber cometido delitos de tráfico de droga, posesión de armas prohibidas y daños con armas de fuego. EFE

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