Portugal fija en 268,6 euros la prestación que unificará trece ayudas sociales

Compartir

3 minutos

Lisboa, 31 jul (EFE).- El Gobierno portugués fijó en 268,6 euros mensuales el valor de referencia de la nueva Prestación Social Única (PSU), que comenzará a aplicarse a finales de este año y concentrará trece ayudas no contributivas destinadas a personas y familias con bajos ingresos.

El Consejo de Ministros aprobó este jueves el decreto ley que regula la nueva prestación, cuyo importe básico equivaldrá al 50 % del Indicador de Apoyos Sociales (IAS), situado en 537,13 euros en 2026.

La ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, explicó que la cifra supone un incremento del 8,5 % respecto al valor de referencia actual de la Renta Social de Inserción (RSI), que es de 247,56 euros para el titular.

La nueva Prestación Social Única busca garantizar unos recursos mínimos a las personas y familias en situación de carencia económica severa y sustituirá a trece prestaciones con finalidades y reglas diferentes.

Además de la RSI, integrará seis subsidios sociales relacionados con la maternidad, la paternidad, el embarazo y la adopción; la pensión social de vejez; la pensión social del régimen especial de invalidez; el complemento extraordinario de solidaridad; las pensiones de viudedad y orfandad, y el subsidio social de desempleo.

El decreto ley aprobado por el Ejecutivo deberá ahora ser promulgado por el presidente de Portugal, António José Seguro, y publicado en el Diario de la República. La aplicación de la prestación comenzará el 31 de diciembre, aunque sus efectos prácticos para los beneficiarios se producirán a partir de enero de 2027.

Los 268,6 euros constituyen un importe de referencia y no la cantidad que recibirán necesariamente todos los beneficiarios, ya que el valor final dependerá de los ingresos, la composición y las circunstancias del hogar.

Palma Ramalho admitió que, al comparar individualmente el nuevo sistema con algunas prestaciones actuales, pueden producirse reducciones en los valores de referencia.

El Ejecutivo sostiene que la unificación permitirá armonizar los requisitos, evitar duplicidades y reducir los casos en los que personas vulnerables no solicitan una ayuda por desconocimiento o por la complejidad administrativa.

Incentivo para aceptar un empleo

La PSU incorporará una medida denominada Componente de Incentivo al Trabajo para evitar que la aceptación de un empleo provoque la pérdida repentina de la prestación.

Los adultos en edad activa y con capacidad para trabajar deberán cumplir un programa individual de inserción, que podrá incluir la inscripción en un centro de empleo, la búsqueda activa y aceptación de un puesto adecuado y la participación en programas educativos o de formación profesional.

El partido ecologista Livre rechazó el valor anunciado y aseguró que la prestación «no sirve a los portugueses» porque 268,6 euros son insuficientes para garantizar unas condiciones de vida dignas y sacar a las familias de la pobreza.

La Confederación General de Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), la mayor confederación sindical del país, también había censurado la unificación por considerar que puede «desvirtuar» prestaciones creadas para responder a contingencias diferentes, como el desempleo, la vejez, la invalidez, la viudedad o la parentalidad, y limitar el acceso a la protección social.

La reforma forma parte de los compromisos asumidos por Portugal en su Plan de Recuperación y Resiliencia, vinculados a un desembolso de fondos europeos de alrededor de 620 millones de euros. EFE

mf/pcc