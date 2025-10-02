The Swiss voice in the world since 1935
Portugal garantiza a Ucrania que mantendrá el próximo año apoyo de 220 millones de euros

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, afirmó este jueves que ha garantizado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que su país va a mantener el próximo año la ayuda financiera de cerca de 220 millones de euros.

Montenegro hizo estas declaraciones a la prensa lusa que le acompaña, tras verse con Zelenski en los márgenes de la reunión de hoy de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague.

«Tuve ocasión de transmitir al presidente Zelenski que el próximo año se repetirá en un valor nunca inferior al que tuvimos en 2024, el apoyo de cerca de 220 millones de euros», dijo el primer ministro luso, al final del encuentro bilateral que describió como «productivo».

Agregó que Portugal está dispuesto a hacer «el esfuerzo» de anticipar el fin de la importación de gas licuado ruso, sin precisar plazos, y consideró que el «debilitamiento económico» de Moscú puede ayudar a lograr la paz en Ucrania.

«El debilitamiento económico de Rusia es un camino para la obtención de la paz, de más seguridad y de disuasión de una actitud más agresiva por parte de la Federación rusa», indicó Montenegro. EFE

