Portugal incautó más de 40 toneladas de cocaína, hachís, heroína y éxtasis en 2025

2 minutos

Lisboa, 12 mar (EFE).- Las fuerzas de seguridad portuguesas incautaron al menos 40,6 toneladas de cocaína, cannabis (hachís), heroína y éxtasis en 2025, unas 10 toneladas más que en el año anterior, según datos preliminares de la Unidad Nacional de Combate al Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) lusa, que no unifica el peso total de otras drogas de menor dimensión requisadas.

De acuerdo a un informe publicado este jueves, con datos de diferentes cuerpos policiales, la cocaína fue la droga de la que más kilos se incautaron el pasado año, con 25,63 toneladas, un 11,4 % más que en 2024.

«En los cinco años analizados, no se produjo ninguna interrupción de la tendencia ascendiente de las cantidades de cocaína aprehendida», recoge el estudio, que revela que esta cantidad fue incautada en 1.984 intervenciones policiales.

De cannabis (hachís) se incautaron 14,88 toneladas, un 102,6 % más que en 2024, habiéndose reducido un 1 % el número de intervenciones, que se situó en 4.405, mientras que la incautación acumulada de heroína ascendió a 62,47 kilos, un 33,7 % menos que en el año anterior y «el segundo valor más bajo desde 2021», según el texto.

En lo que se refiere al éxtasis, la Policía aprehendió unos 25,47 kilos, un 17,4 % más que en 2024.

En el marco de estas incautaciones, se detuvo a 5.115 personas (295 más que un año antes), siendo la gran mayoría de nacionalidad portuguesa (3.380).

En concreto, estos datos han sido suministrados por la Policía Judicial, la Policía de Seguridad Pública, la Guardia Nacional Republicana, los Servicios Penitenciarios, la Autoridad Tributaria y la Policía Marítima. EFE

