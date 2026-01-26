Portugal incauta un narcosubmarino con cerca de nueve toneladas de cocaína

afp_tickers

1 minuto

Las autoridades portuguesas anunciaron la incautación de aproximadamente nueve toneladas de cocaína a bordo de una embarcación semisumergible interceptada frente al archipiélago de las Azores y procedente de América Latina, con tres colombianos y un venezolano a bordo.

«Es la mayor incautación de cocaína jamás realizada en Portugal», declaró el lunes una portavoz de la policía judicial.

Según la policía, la embarcación fue interceptada «en los últimos días» a 230 millas náuticas (unos 430 km) de las Azores, con la colaboración de la marina y la fuerza aérea portuguesa, así como de autoridades estadounidenses y británicas.

La operación se desarrolló en condiciones meteorológicas adversas y el submarino acabó hundiéndose con 35 de los 300 fardos de droga que transportaba, precisó la policía.

tsc/pc/mb