Portugal inicia 2026 con elecciones, las quintas en dos años

Lisboa, 1 ene (EFE).- Portugal inicia 2026 con elecciones presidenciales a la vista, el próximo 18 de enero, que, según las encuestas, son los comicios más abiertos en décadas, además de ser la quinta cita electoral a la que acude el país en dos años.

El exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura y el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro son los favoritos a suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, quien acaba una etapa de diez años en la Presidencia del país este 2026.

En total, son once los candidatos confirmados por el Tribunal Constitucional que concurrirán en los comicios, incluidos el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, el liberal João Cotrim de Figueiredo y la eurodiputada y exlíder del partido Bloco de Esquerda Catarina Martins.

Completan la lista el diputado ecologista Jorge Pinto; el sindicalista y profesor André Pestana, el exdiputado comunista António Filipe, el pintor y escritor Humberto Correia y el cantante Manuel João Vieira.

En la encuesta más reciente de Pitagórica para TVI, CNN Portugal y Jornal de Noticias, publicada el lunes 29 de diciembre, la diferencia entre candidatos es de apenas unas décimas: Marques Mendes obtendría un 20,7 % de los votos, Seguro un 19,9 % y Ventura un 19,1 %.

En este sentido, los sondeos apuntan a que habrá segunda vuelta, algo que el país no vive desde 1986, cuando ningún candidato obtuvo más de la mitad de los votos. En aquella ocasión, en segunda vuelta Mário Soares venció a Diogo Freitas do Amaral.

Se trata, además, de las quintas elecciones en dos años: en 2024 los portugueses eligieron a un nuevo Gobierno después de la dimisión del ex primer ministro socialista António Costa y también acudieron a las urnas para elegir a los diputados al Parlamento Europeo.

Ya en 2025, tras un escándalo por una empresa familiar, el primer ministro conservador Luís Montenegro perdió un voto de confianza en el Parlamento y convocó unos comicios anticipados en los que se volvió a imponer. También a finales del año pasado se celebraron elecciones locales para renovar cargos municipales. EFE

