Portugal intercepta dos barcos con 7 toneladas de cocaína cargada en la costa de Brasil

2 minutos

Lisboa, 21 nov (EFE).- Las autoridades de Portugal han interceptado en alta mar dos barcos de pesca con más de siete toneladas de cocaína que fue cargada en la costa de Brasil, informaron este viernes en un comunicado conjunto la Policía Judicial (PJ) y la Armada lusa.

La nota explica que había diez ciudadanos extranjeros, cuyas nacionalidades no precisa, a bordo de esas embarcaciones, que fueron bloqueadas por las autoridades a unas mil millas náuticas (unos 1.852 kilómetros) de Lisboa y que tenían como destino Portugal.

La investigación se inició después de que la fuerzas portuguesas recibieran información del Centro de Análisis Marítimo y de Operaciones-Narcóticos (MAOC-N, por sus siglas en inglés), que es una iniciativa de cooperación en la lucha contra el narcotráfico integrada por ocho países de la UE, entre los que está Portugal y España, además del Reino Unido.

La información del MAOC-N advertía de un posible transporte de droga por vía marítima con destino a Portugal.

Según la PJ y la Armada lusa, los barcos, cuyo país de origen no especifican, habría cargado la cocaína a lo largo de la costa de Brasil.

En esta operación, bautizada como ‘Renascer’ (renacer), no solo han participado efectivos de esos dos cuerpos, sino también de la Fuerza Aérea portuguesa, para detener las embarcaciones e impedir que transbordaran los fardos de cocaína a narcolanchas.

Las autoridades de Portugal han contado con la colaboración de la Policía Federal de Brasil, la agencia estadounidense antidroga (DEA, en inglés) y de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) británica. EFE

