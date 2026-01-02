Portugal invita a IAG, Air France-KLM y Lufthansa a que presenten sus propuestas por TAP

Lisboa, 2 ene (EFE).- Parpública, la gestora de TAP, invitó a los tres grupos que han mostrado interés por la reprivatización de la aerolínea nacional portuguesa -IAG (donde está integrado Iberia), Air France-KLM y Lufthansa- a que presenten sus propuestas no vinculantes.

Según la hoja de ruta aprobada por el Gobierno portugués para la reprivatización de TAP, este viernes 2 de enero comenzaba la segunda fase del proceso con el envío de las invitaciones a los interesados.

Contactada por EFE, Parpública, la sociedad gestora de participaciones sociales del Estado de Portugal y que administra TAP, confirmó que «se cumplió con el plazo establecido».

El Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) lanzó en julio el proceso para vender hasta el 49,9 % de la aerolínea nacional portuguesa, con hasta el 44,9 % del capital abierto a inversores y hasta el 5 % a los empleados.

La primera fase consistió en el envío de las manifestaciones de interés y su evaluación.

En esta segunda fase, según el cuaderno de encargos del Ejecutivo, habrá un plazo de 90 días para el envío de propuestas no vinculantes que comienza a contar a partir de la recepción de la invitación.

El Gobierno luso espera tener estas propuestas en el primer trimestre de 2026, y deberán incluir contenido financiero, como el precio en euros por acción y otros datos de valoración de aerolínea; así como técnicos, con un plan industrial y estratégico que debe incluir aspectos como si se mantendrán las rutas que actualmente opera la compañía.

Una vez enviadas las propuestas, el Gobierno las evaluará teniendo en cuenta diferentes aspectos, como el grado de experiencia técnica de los consorcios, la sostenibilidad financiera, el plan industrial, la salvaguarda de las conexiones, el mantenimiento de la sede en Portugal, entre otros.

La tercera fase será la presentación de ofertas vinculantes.

Acto seguido el Gobierno tendrá que tomar una decisión, aunque puede optar por entablar negociaciones con los inversores en la tercera parte del proceso para introducir mejoras en las propuestas.

TAP es 100 % propiedad del Estado portugués después de que este aumentara su posición para salvarla en 2021 por los daños sufridos durante la pandemia.

Actualmente, TAP se encuentra en un proceso de reestructuración. EFE

