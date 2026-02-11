Portugal lanzará concurso para construir nuevo embalse en el río Mondego tras inundaciones

2 minutos

Lisboa, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Portugal determinó este miércoles el lanzamiento de un concurso para la construcción del embalse de Girabolhos, en el río Mondego, coincidiendo con su desbordamiento por la orilla derecha en la zona de Casais, cerca de Coimbra, tras la ruptura de un dique.

El Ministerio de Medio Ambiente y Energía informó en un comunicado de que su titular, Maria da Graça Carvalho, firmó la orden que establece el proceso de licitación del proyecto y su lanzamiento a finales de marzo.

El texto encarga a la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) realizar el concurso, previa coordinación con los municipios implicados y el resto de instituciones competentes.

Según el ministerio, se trata de un proyecto que pretende controlar y mitigar las inundaciones, fortalecer el suministro público de agua, generar electricidad a partir de fuentes renovables y aumentar la resiliencia hídrica, entre otros.

Carvalho indicó en la nota que esta infraestructura «estratégica» va a reforzar la seguridad hídrica y proteger a los residentes en el valle delMondengo, además de aumentar la capacidad nacional de producción renovable.

«Estamos dando un paso firme en la materialización de una política de gestión de agua más integrada, más resiliente y más preparada para lidiar con fenómenos climáticos extremos, tales como los que el país ha afrontado en las últimas semanas», dijo la responsable.

El ministerio agregó que esta decisión tiene más importancia en el contexto actual de inundaciones en la cuenca del Mondengo, que han vuelto a «poner en evidencia» la necesidad de reforzar la regulación de los caudales y la protección de la población, las actividades económicas y las infraestructuras. EFE

