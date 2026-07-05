Portugal logra contener el gran incendio de Vouzela, que está más «estabilizado»

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Lisboa, 5 jul (EFE).- El gran incendio que desde hace varios días arrasa la zona de Vouzela, en el centro de Portugal, está hoy «más estabilizado», aunque siguen trabajando para controlarlo y extinguirlo más de 1.200 bomberos, junto a militares españoles, confirmó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

«Las condiciones meteorológicas han mejorado un poco, y el perímetro del incendio está prácticamente sin llamas, por lo que se está extinguiendo», agregó un responsable de la ANEPC.

Se espera que se estabilice hacia el final del día, cuando previsiblemente habrá más humedad y cambiará la dirección del viento.

Este domingo están sobre el terreno 1.257 bomberos, 416 medios terrestres y 18 medios aéreos, a los que se sumará a lo largo del día un Canadair enviado por España en el marco de la activación por parte de Portugal del mecanismo europeo de protección civil, junto a otros dos procedentes de Italia.

El de Vouzela, que ha quemado más de 13.000 hectáreas hasta el momento, ha sido el principal foco de preocupación estos días en Portugal, que registra condiciones climáticas extremas marcadas por las elevadas temperaturas.

El Gobierno decretó el estado de alerta hasta mañana, lunes, ante el alto riesgo de incendios en todo el Portugal continental, y el ministro del Interior, Luís Neves, adelantó el sábado que se contempla la posibilidad de alargarlo durante la próxima semana. EFE

lmg/ah