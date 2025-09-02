Portugal mejora en lucha anticorrupción pero necesita adoptar más medidas, según informe

Lisboa, 2 sep (EFE).- Portugal ha mejorado en la lucha contra la corrupción, pero necesita adoptar más medidas, como una estrategia nacional para combatir esta lacra y garantizar que los controles de integridad se aplique eficazmente a todos los altos cargos, indica un informe publicado este martes por el Consejo de Europa.

El texto, elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) de dicho organismo, señala que el país ibérico ha aplicado «parcialmente» 18 de las 28 recomendaciones que se le hicieron en la quinta ronda de su informe de evaluación, adoptado en 2023, y agrega que aún no ha implementado diez de ellas.

Respecto a las funciones ejecutivas de más alto nivel en el Gobierno central, Greco señala que Portugal ha avanzado en algunos ámbitos importantes: pone como ejemplo el hecho de que el Mecanismo Nacional Anticorrupción y la Entidad para la Transparencia sean ya operativos.

También aplaude que el nuevo Ejecutivo, del primer ministro conservador, Luís Montenegro, haya adoptado un código de conducta, aunque advierte de que todavía queda por hacer «un trabajo significativo» para consolidar todos los estándares de integridad y proporcionar orientación práctica.

En ese sentido, destaca como hitos «importantes» la organización de sesiones informativas y de capacitación a los miembros del Gobierno y que se proporcione asesoramiento confidencial a todos los altos cargos.

Por otro lado, Greco subraya que Portugal debería tomar medidas «más decididas» para garantizar que los controles de integridad se aplican a todos los puestos ejecutivos.

Aparte de recordar que la nueva Estrategia Nacional de Anticorrupción y su plan de acción para el periodo 2025-2029 todavía no se han adoptado, apunta que tampoco se ha hecho con los planes de prevención de riesgos para altos cargo.

Greco considera que deben hacerse más esfuerzos para que el acceso a la información sea más eficiente, revisar el proceso actual para consultas públicas de decretos ley y regular la actividad de lobby y su transparencia.

El grupo espera que las autoridades portuguesas ofrezcan aclaraciones sobre las normas que rigen los regalos a responsables de alto nivel y garanticen la publicación periódica de información actualizada sobre el registro oficial de regalos.

Sobre las fuerzas del orden, el informe celebra la adopción de un nuevo código de conducta por parte de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y el trabajo que hay en marcha para elaborar uno similar por parte de la Guardia Nacional Republicana (GNR), pero avisó de que en ambos casos esta tarea debe ser completada con orientación práctica.

Como aspectos a mejorar, Greco cita la necesidad de mejorar el equilibrio de sexos entre los miembros de los cuerpos de seguridad, así como el establecimiento de un mecanismo de asesoramiento confidencial y un sistema de investigación periódica de antecedentes.

También insta a revisar el régimen disciplinario y los procesos de designación y promoción dentro de esos cuerpos, aplicar garantías frente a los conflictos de interés y mejorar la transparencia de las donaciones y los patrocinios.

La lucha contra la corrupción fue uno de los asuntos prioritarios en la campaña de los principales partidos de Portugal para las elecciones de mayo pasado, que ganó la alianza conservadora de Montenegro, que se presentó a la reelección.

Su Gobierno anterior cayó tras el fracaso de un voto de confianza en el Parlamento, motivado por las filtraciones en los medios sobre una empresa en manos de su familia, fundada por él mismo cuando estaba fuera de la política activa y que habría recibido pagos de otras compañías.

Antes de la llegada de Montenegro al poder en abril de 2024, gobernó en Portugal durante ocho años el socialista António Costa, actual presidente del Consejo Europeo, quien dimitió en noviembre de 2023 después de que la fiscalía anunciara una investigación en su contra por presuntas irregularidades, que nunca fueron probadas. EFE

