Portugal no considera necesario suspender a España de Schengen por la crisis en Ceuta

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Lisboa, 31 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, aseguró este viernes que su gobierno no considera necesario suspender a España del espacio Schengen tras la crisis migratoria en Ceuta y las peticiones de algunos países europeos al respecto, aunque alertó de que la política de migración de España puede provocar un «efecto llamada».

Rangel, en declaraciones en la cadena pública RTP, insistió en que el Ejecutivo portugués ha estado en contacto constante con las autoridades españolas, y también con las marroquíes, y que la policía y los agentes fronterizos están en contacto con sus colegas españoles tras entrar en una «alerta reforzada» para evitar que la crisis afectara a Portugal.

«Pero en este caso, creemos que no es necesario, o al menos, con todo lo que ha ocurrido hasta ahora, la situación puede cambiar en los próximos días, pero hasta ahora no se justifica introducir una suspensión de Schengen», dijo Rangel.

El jefe de la diplomacia portuguesa argumentó esta postura al subrayar que nadie sale de Ceuta sin un control adicional, aunque subrayó que el Ejecutivo considera la situación como «extremadamente grave».

«El hecho de que digamos que no es necesario en este momento activar el mecanismo de Schengen, más allá del control —o, si se quiere, de la cooperación reforzada— que la policía portuguesa mantiene con las autoridades españolas de forma permanente desde que comenzó esta crisis, y que, más allá de eso, no se necesita nada más, no significa que esto no sea una crisis muy grave», insistió.

Por eso, continuó, todos los líderes europeos y responsables de los gobiernos nacionales han estado en contacto con España y habrá reuniones a nivel técnico en la UE ya mañana y de embajadores el lunes, en las que el Gobierno español «tiene que garantizar que cumple las normas de Schengen».

En este contexto, Rangel aprovechó la oportunidad para mostrar «preocupación» por la campaña de regularización de migrantes impulsada por España, que según el ministro luso «tiene un efecto llamada» y crea «una situación difícil para todos los demás países». EFE

lmg/fpa