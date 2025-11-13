Portugal ordena el confinamiento de aves domésticas en zonas de alto riesgo de gripe aviar

Lisboa, 13 nov (EFE).- Las autoridades de Portugal han ordenado el confinamiento de aves domésticas en zonas de alto riesgo de gripe aviar en su territorio, informó la Dirección General de Alimentación y Veterinaria (DGAV) en un aviso en su página web.

En una nota ese organismo indicó que el riesgo de propagación de esa enfermedad entre aves silvestres y domésticas es «elevado» debido al aumento del número de focos de infección del virus de la gripe aviar confirmados y su amplia distribución geográfica en Europa.

Portugal ha marcado como áreas de alto riesgo puntos de varias zonas a lo largo y ancho de su territorio, como Évora, Elvas, Faro, Lisboa, Beja o Albufeira.

Según datos de DGAV, desde comienzos de 2025 se han confirmado en Portugal 31 focos de infección del virus de la gripe aviar con alta patogeneidad, 30 de ellos del subtipo H5N1 y uno del subtipo H7.

De esos focos, dos de ellos se ubican en explotaciones avícolas comerciales, dos en pequeñas explotaciones, dos en granjas domésticas, uno en aves en cautividad, uno en un establecimiento con una granja avícola doméstica y una colección de aves, y 21 en aves silvestres.

El Gobierno español ordenó, a partir de hoy, el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre en España para la prevención y control del contagio por gripe aviar.

Esta nueva decisión amplía a todo el país el confinamiento de las aves de corral, que desde el lunes pasado afectaba ya a unos 1.200 municipios españoles ubicados en las zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, con el fin de evitar el contacto con aves silvestres migratorias contagiadas. EFE

