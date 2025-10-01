Portugal pide a Europa visión de 360° y avisa de riesgo de ataques a cables atlánticos

2 minutos

Copenhague, 1 oct (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), pidió este miércoles que «Europa tenga una visión de 360°» y alertó de la posibilidad de ataques en lugares alejados del flanco este, como, en el caso de su país, los cables submarinos de telecomunicaciones que unen el continente con América y África.

Montenegro habló con medios lusos antes de su participación en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Copenhague.

«En este momento hay tensión y una presión mayor en el flanco este, pero queremos que Europa tenga una visión de 360° y pueda estar prevenida en todas las geografías ante incidentes eventuales», reflexionó.

En ese sentido, indicó que «hoy es con drones y mañana pueden ser, por ejemplo, amenazas navales submarinas».

Subrayó que el riesgo está «diversificado» y puede haber incidentes en todo tipo de espacios, no solo el aéreo, sino también en el ciberespacio.

«Y hoy la protección de las infraestructuras críticas es una realidad de la que ninguno de los aliados puede escapar», alertó.

Por ello, «sin querer crear alarma», indicó que en Portugal hay un asunto «muy relevante» que es la protección de los cables marítimos, «esenciales en las comunicaciones entre continentes, entre Europa y el continente americano y el africano, aparte de la protección del espacio marítimo y aéreo».

Montenegro destacó que, debido a esta situación, afronta las decisiones y la discusión que se va a llevar hoy a cabo como «una obligación de los tiempos actuales».EFE

