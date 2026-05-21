Portugal pide a la población «atención y cuidado» ante el calor extremo

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Lisboa, 21 may (EFE).- La Dirección General de Salud (DGS) de Portugal pidió este jueves a la población «atención y cuidado» ante el episodio de calor extremo que atraviesa el país, y compartió una serie de recomendaciones, como mantenerse informado, hidratado y fresco, para prevenir afectaciones a la salud.

En un comunicado, la DGS alertó de que «aunque fenómenos de este tipo se están volviendo más frecuentes, deben observarse con atención y cuidado», y que las situaciones de calor extremo no solo «generan incomodidad», sino que también «conllevan riesgos para la salud», por lo que es necesario «un comportamiento preventivo por parte de los ciudadanos».

En este sentido, también es necesaria la acción de las autoridades, por lo que la institución está reforzando las medidas del Plan de Contingencia para la Respuesta Estacional en Salud.

Entre las recomendaciones de las autoridades sanitarias está beber mucha agua, permanecer en ambientes frescos, evitar la exposición directa al sol, evitar actividades al aire libre que requieran grandes esfuerzos físicos y estar especialmente atentos a las poblaciones de riesgo, como niños y mayores.

Según la previsión del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) las temperaturas aumentarán de forma generalizada en la región peninsular del país a partir de este jueves, con valores por encima de la media, que deberán mantenerse al menos hasta el cierre del mes de mayo.

La llegada de un anticiclón provocará un ascenso térmico generalizado en gran parte de Europa. EFE

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