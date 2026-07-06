Portugal pide que la Península Ibérica tenga trato energético especial como «una isla»

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París, 6 jul (EFE).- El Gobierno portugués pidió este lunes a la Comisión Europea (CE) que Portugal y España tengan un tratamiento especial en materia de energía como si fuese un Estado insular europeo -tal como Irlanda, Malta y Chipre- debido a que el aumento de las interconexiones entre la Península Ibérica y Francia «todavía llevará un tiempo».

«Estamos respondiendo como una isla. Desde el punto de vista de la electricidad y de la energía en general, somos una isla. Esto hace que sea mucho más difícil de gestionar; necesitamos mucha más flexibilidad, mayor capacidad de almacenamiento y una resiliencia de la red mucho más sólida», lamentó la ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho.

Da Graça Carvalho hizo estas declaraciones desde la Embajada de Portugal en París tras reunirse con el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, y las ministras responsables de Energía de España, Sara Aagesen; y Francia, Maud Bregeon, para abordar las interconexiones eléctricas entre la Península Ibérica y Francia.

La titular de Energía de Portugal pidió a la CE «una atención especial» que abarque desde «la financiación del almacenamiento» hasta «el refuerzo» de la red eléctrica, debido a que las inteconexiones están, según los datos que maneja Lisboa, en apenas un 3,1 % entre los dos países ibéricos y Francia, lejos del 15 % fijado por Bruselas para 2030.

«Esperamos que la Comisión, tal como ha hecho en otros casos con países insulares en Europa, donde se aplican exenciones y financiación especial para situaciones específicas, muestre también esa misma sensibilidad hacia Portugal», incidió.

Da Graça Carvalho puso como ejemplo Estados de la UE con beneficios energéticos como Irlanda, Malta y Chipre, y adelantó que habrá «este año o el siguiente» cumbres bilaterales entre Portugal, Francia y España en las que el asunto energético estará encima de la mesa para que las discusiones pasen «al más alto nivel».

La idea de Lisboa es disfrutar de apoyos financieros que se concretarían en una mayor financiación en el próximo marco financiero, así como una mayor cuantía y plazos de ejecución más amplios para los fondos de almacenamiento y flexibilidad.

Preguntaba sobre las reticencias de París, la ministra portuguesa no ahondó en la cuestión y habló de argumentos de financiación y de impactos medioambientales.

Da Graça Carvalho rebatió este último punto y recordó que su país inauguró recientemente una interconexión con España desde el norte de Portugal a la fronteriza región de Galicia pasando por el parque nacional Peneda Gerês, considerado el pulmón vegetal de Portugal habitado por ciervos, lobos y águilas reales.

Respeto al apagón de abril de 2025, la ministra aclaró que una interconexión más robusta no evitaría uno nuevo, pero sí que ayudaría «mucho para agilizar el restablecimiento del servicio».

«Nosotros solo estamos conectados a España, por lo que, cuando España sufrió el apagón, tuvimos que esperar a que ellos tuvieran electricidad para poder contar con su ayuda», recordó.

Asimismo, la titular de Medio Ambiente contó que están en contacto con el Gobierno marroquí para abordar «la viabilidad de una interconexión eléctrica con Marruecos similar a la que ya tiene España».

«La diferencia es que nosotros estamos más lejos y, por lo tanto, debemos realizar un análisis de coste-beneficio. Pero eso es precisamente lo que queremos hacer: evaluar las ventajas de estar conectados también con Marruecos», refirió. EFE

atc/cat/mra