Portugal pide reembolso del gasto del viaje de repatriación a los activistas de flotilla

1 minuto

Lisboa, 8 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal ha solicitado el reembolso de los gastos del viaje de repatriación de los cuatro activistas del país que se embarcaron en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza y que fueron detenidos la semana pasada por Israel, informó este miércoles una fuente oficial del Ministerio de Exteriores luso.

«Tras finalizar el procedimiento de retorno de los cuatro ciudadanos portugueses detenidos en Israel, los servicios consulares enviaron una carta detallando el coste total del viaje, que corre a cargo de los ciudadanos que formaron parte de la flotilla», dijo la fuente.

Esa misiva iba acompañada de un formulario de solicitud de reembolso de los gastos del viaje, «que corre a cargo de cada persona, de acuerdo con la normativa consular».

La fuente agregó que «por razones logísticas y de orden práctico», ante la imposibilidad de comunicarse previamente con los arrestados, el Estado portugués adelantó el importe.

Los cuatro portugueses de la Global Sumud Flotilla llegaron el domingo por la noche al aeropuerto de Lisboa, tras hacer escala en Madrid, después de haber sido expulsados de Israel.

Esas cuatro personas son la líder del partido político Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, la actriz Sofia Aparício, y los activistas Miguel Duarte y Diogo Chaves. EFE

ssa/vh