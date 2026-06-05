Portugal pide una Europa «activa en la paz» y apoya la ampliación a los Balcanes

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Tivat (Montenegro), 5 jun (EFE).- El primer ministro portugués, Luís Montenegro, defendió este viernes en la cumbre UE-Balcanes celebrada en Tivat que Europa debe implicarse de forma activa en la construcción de la paz y respaldó la ampliación de la Unión Europea a los países de los Balcanes Occidentales.

“Europa no puede temer ser parte activa en la paz”, afirmó Montenegro ante los periodistas de medios portugueses, al asegurar que su país está “completamente alineado” con sus socios europeos y occidentales en este proceso.

El jefe del Gobierno portugués vinculó la ampliación de la UE con la consolidación de Estados capaces de garantizar buenos servicios públicos, instituciones sólidas y una armazón político-administrativa robusta, incluida el área de justicia.

Tras destacar la trayectoria “exitosa” y “creciente” de Portugal desde su ingreso en la Unión Europea, Montenegro afirmó que este es también el camino que “se desea para los Balcanes Occidentales”, países que, dijo, se encuentran en un proceso de “maduración” de sus reformas, su evolución institucional y su consolidación democrática.

“Desde este punto de vista, es importante que esta cumbre pueda destacar el nivel de conexión entre las políticas internas de los Estados candidatos y la alineación europea, ya sea en los ámbitos económico, social, político y geopolítico”, declaró el primer ministro.

Para el Gobierno portugués, es una satisfacción que “este camino común pueda ser un camino hacia la paz, un camino hacia el desarrollo”, agregó.

“Esa es la huella que queremos dejar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, comentó en alusión a la elección de Portugal el pasado miércoles como miembro no permanente del organismo, un hecho que a su juicio supone “el reconocimiento del papel de Portugal como actor en el escenario internacional, como promotor del acercamiento, la resolución de conflictos, la promoción de la dignidad humana y el desarrollo económico”.

La cumbre de Tivat reúne a líderes de la Unión Europea y de los Balcanes Occidentales seis meses después de la anterior cita celebrada en Bruselas, con el objetivo de reafirmar la relación entre ambas partes y abordar la integración gradual, la cooperación regional, la seguridad y la estabilidad en la región.

Todos los países de los Balcanes Occidentales cuentan ya con el estatuto de candidatos a entrar en la Unión Europea, con la excepción de Kosovo. EFE

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