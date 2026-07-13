Portugal podría sumarse a la coalición europea de defensa contra misiles balísticos

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Lisboa, 13 jul (EFE).- Portugal estudia la posibilidad de incorporarse a la Coalición Antibalística, una alianza concebida como una iniciativa «puramente defensiva» destinada a impulsar una arquitectura integrada de defensa antimisiles para Europa, confirmó este lunes el ministro de Exteriores del país, Paulo Rangel.

En declaraciones a periodistas en París, donde se celebra una cumbre de la denominada Coalición de Voluntarios, Rangel dijo que la opción será analizada por el Gobierno luso y deberá ser debatida con el primer ministro, Luís Montenegro, y el ministro de Defensa, Nuno Melo, antes de tomar una decisión.

«Es posible que Portugal llegue a formar parte de esa coalición, eso ha quedado hoy en el aire», explicó el jefe de la diplomacia lusa.

Esta coalición, anunciada hoy y a la que se han sumado diez países (Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Ucrania y Reino Unido) complementará los sistemas de defensa antimisiles ya existentes, incluidos los europeos adquiridos o que puedan incorporarse en el futuro por los Estados participantes.

Según los firmantes de la declaración, la coalición aspira a unificar la base industrial de defensa, la investigación y la experiencia operativa de sus miembros para construir una capacidad compartida frente a misiles balísticos y respaldar las actividades necesarias para su desarrollo. EFE

lmg/pcc