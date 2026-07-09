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Portugal recibió 29,9 millones de turistas en 2025, con España como principal país emisor

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Lisboa, 9 jul (EFE).- Portugal recibió 29,9 millones de turistas del extranjero en 2025, un 3,3 % más interanual, siendo el mercado español el de mayor presencia, con un 23,8 %, según estimaciones publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

La entidad estadística señaló en un comunicado que, pese a que el año pasado se alcanzaron «nuevos máximos históricos» en el sector, se ha registrado una ralentización en el crecimiento (en 2024 el aumento interanual fue de 9,3 %).

España se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas no residentes, a pesar de haber registrado un descenso del 0,6 % respecto al año anterior.

El mercado británico (11,9 % del total) se mantuvo en segundo lugar tras crecer el 1,9 % interanual, seguido por el francés (10,9 % del total).

El INE añadió que, en total, los medios de alojamiento turístico (que abarcan alojamientos turísticos, campamentos, colonias de vacaciones y albergues juveniles) recibieron en 2025 a 34,8 millones de huéspedes (un 2,2 % más), que generaron 89,7 millones de pernoctaciones (aumento del 1,6 %).

El mercado externo representó el 67,1 % de las pernoctaciones, siendo este «uno de los años, desde 2013, con mayor dependencia de los mercados internacionales, apenas superado por 2017 y 2024».

Por otro lado, los desplazamientos turísticos de residentes alcanzaron los 26 millones, acelerando un 13,7 % respecto a 2024, «resultado de los viajes en territorio nacional». EFE

cch/rcf

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