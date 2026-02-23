Portugal recomienda a sus nacionales en México evitar los traslados innecesarios

1 minuto

Lisboa, 23 feb (EFE).- Portugal aconsejó este lunes a sus nacionales que se encuentren en México evitar los traslados innecesarios, ante la escalada de violencia tras la muerte el domingo de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En declaraciones a la prensa que lo acompaña en Bruselas, el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, instó a los portugueses que estén en el país latinoamericano a que adopten «todas las cautelas y prudencias».

Y recordó que la situación es «preocupante».

La Embajada de Portugal en México lanzó una advertencia similar en sus redes sociales, tanto para turistas portugueses como residentes, de evitar los traslados innecesarios, en especial en «los estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán y Tamaulipas».

México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras la muerte el domingo de El Mencho en un operativo con inteligencia de EE.UU., en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, murió cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), realizado con apoyo de información proveniente de Estados Unidos, según informó la Defensa de México. EFE

ssa/ah