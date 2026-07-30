Portugal recupera el crecimiento y su PIB avanza un 0,8 % en el segundo trimestre

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Lisboa, 30 jul (EFE).- La economía portuguesa recuperó impulso en el segundo trimestre de 2026, cuando el producto interior bruto (PIB) creció un 0,8 % respecto a los tres meses anteriores y un 2,5 % en términos interanuales, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La expansión trimestral contrasta con el estancamiento registrado al comienzo del año, período marcado por los fuertes temporales y las inundaciones que afectaron a Portugal.

El INE revisó, además, al alza la evolución del primer trimestre: el crecimiento intertrimestral pasó del 0 % calculado anteriormente al 0,1 %, mientras que la tasa interanual fue elevada del 2,3 % al 2,4 %.

La recuperación entre abril y junio estuvo apoyada por el sector exterior, cuya contribución al crecimiento trimestral pasó a ser positiva debido a que las importaciones de bienes y servicios se desaceleraron con mayor intensidad que las exportaciones.

La demanda interna mantuvo una aportación positiva, aunque inferior a la observada durante el primer trimestre, debido a una disminución de la inversión que fue parcialmente compensada por un crecimiento más intenso del consumo privado.

En la comparación con el segundo trimestre de 2025, la aportación positiva de la demanda interna también disminuyó por el menor dinamismo de la inversión, mientras que el consumo de los hogares se aceleró.

Por su parte, la demanda exterior neta tuvo una contribución menos negativa al crecimiento interanual, ya que las exportaciones de bienes y servicios se aceleraron más que las importaciones.

El avance del 2,5 % interanual supone una aceleración de una décima respecto al crecimiento revisado del 2,4 % contabilizado entre enero y marzo.

Los datos del segundo trimestre muestran una evolución superior a las estimaciones divulgadas a comienzos de julio por el Foro para la Competitividad, que había previsto un crecimiento de entre el 0,2 % y el 0,4 % trimestral y de entre el 1,8 % y el 2 % interanual.

Portugal cerró 2025 con un crecimiento económico del 1,9 %. Para el conjunto de 2026, el Gobierno portugués prevé una expansión del 2 %, frente al 1,8 % calculado por el Banco de Portugal y el 1,7 % estimado por la Comisión Europea. EFE

mf/pcc