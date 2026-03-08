Portugal repatría a 61 personas de Oriente Medio en un avión militar

Lisboa, 8 mar (EFE).- El Gobierno de Portugal informó este domingo en un comunicado de que está en curso la repatriación desde Oriente Medio de 61 personas, de las cuales 54 son portuguesas, en un avión de la Fuerza Aérea del país.

El Ministerio de Exteriores, que no reveló el punto de origen del trayecto, precisó en la nota que la aeronave es un avión C130H y que los siete ciudadanos extranjeros son de nacionalidad canadiense, británica y surcoreana.

Según sus datos, el vuelo aterrizará en la base aérea de Figo Maduro, en Lisboa, este lunes, sobre las 5.30 hora local (misma hora GMT).

Los repatriados serán recibidos por el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, añadió la cartera, que aclaró que esta misión y el plan de seguridad lo solicitó al Ministerio de Defensa luso.

Estas 61 personas se suman a las cerca de 190 repatriadas desde Oriente Medio en los últimos días por Portugal, que llegaron el viernes al país ibérico en un vuelo de su Fuerza Aérea y otro de la aerolínea nacional lusa TAP.

Las personas transportadas entonces eran en su mayoría de nacionalidad lusa, aunque también incluyeron a extranjeros de países como Italia, Perú, EE. UU. y Reino Unido, según el Ejecutivo luso.

Israel bombardeó de nuevo objetivos en Irán, tras una noche en la que alcanzó depósitos de combustible en la capital iraní causando una gran nube tóxica, y en el Líbano, donde la cifra de muertos se elevaba a 394, mientras que Estados Unidos informó este domingo del séptimo soldado fallecido. EFE

