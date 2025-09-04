Portugal rinde homenaje a las víctimas del accidente con una misa en Lisboa

2 minutos

Lisboa, 4 sep (EFE).- Las principales autoridades de Portugal, con el presidente Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro Luís Montenegro a la cabeza, rindieron este jueves homenaje a las víctimas del accidente del miércoles de un funicular en Lisboa, donde al menos 16 personas murieron y otras 23 resultaron heridas.

La misa fue oficiada por el patriarca de Lisboa, Rui Valério, en la iglesia de São Domingos, en el centro de la ciudad y cerca de donde se produjo el descarrilamiento del funicular de Gloria.

En su sermón, Valério destacó que entre «el hombre y la máquina siempre ha existido una relación de confianza».

«Y por eso él se dejó transportar por ellas, por las máquinas, y con ellas trabajó sus campos y las usó para operaciones complejas, pero ayer la máquina nos traicionó a todos, no solo a quienes se subieron a ese ascensor», apuntó el religioso.

Valério agregó que el miércoles quedó patente una revelación sobre la vida de todos: «¿Puedo estar allí aquí? ¿Dónde estamos? En cualquier lugar», reflexionó.

En la misa estuvieron presentes varios ministro del Gobierno de Montenegro, como el de Exteriores, Palo Rangel, o la de Energía y Medioambiente, Maria da Graça Carvalho.

También acudió el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, que estuvo sentado entre Rebelo de Sousa y Montenegro.

Los fallecidos en el accidente son cinco portugueses y otras personas de hasta seis nacionalidades, como la alemana, la estadounidense o la surcoreana.

Entre los 23 heridos, hay portugueses y nacionales de hasta nueve países, como España. Los dos españoles fueron dados de alta anoche del hospital. EFE

ssa/lar