Portugal señala «éxito» en el inicio del nuevo sistema de control de fronteras de UE

2 minutos

Lisboa, 13 oct (EFE).- El Sistema de Seguridad Interna (SSI) luso informó este lunes de que el nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES, en inglés) para registrar digitalmente a personas extranjeras que entren al espacio Schengen fue puesto en marcha «con éxito» en Portugal y que en el primer día notificaron el paso de 10.774 personas.

En un comunicado conjunto, el SSI, la Guardia Nacional Republicana y la Policía de Seguridad Pública precisaron que este domingo, el primer día en funcionamiento del servicio, 10.749 personas fueron registradas en los aeropuertos portugueses y 25 en fronteras marítimas, «confirmando el éxito y eficacia de la implementación nacional».

Los principales puntos de entrada fueron Lisboa (5.751), Faro (3.065), Oporto (1.411) y Madeira (138).

Las autoridades portuguesas destacaron en la nota el «éxito» en su implementación también en los otros países europeos y recalcaron que este sistema supone «un marco histórico» en la gestión de las fronteras externas de la Unión Europea (UE) y «un avance fundamental en la modernización y digitalización del control fronterizo».

Añadieron que esta operación será monitorizada de forma permanente para garantizar una «implementación progresiva, segura y harmonizada» entre los países.

Los 29 países europeos que forman parte del espacio Schengen —todos los de la Unión Europea, salvo Chipre e Irlanda, así como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein— empezaron este domingo a emplear de forma gradual el sistema EES, que recoge de forma automatizada datos biométricos del rostro y las huellas dactilares de ciudadanos de terceros países que entran en este espacio.EFE

cch/gad