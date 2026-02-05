Portugal se mantiene atento a crecimiento de los ríos tras las descargas de agua en España

Lisboa, 5 feb (EFE).- Portugal se mantiene este jueves atento al crecimiento de los caudales de los ríos, que ya han generado inundaciones en varias localidades, tras las descargas de agua efectuadas en España y cuando se prevén más precipitaciones en el país atlántico por causa de la borrasca Leonardo, que ya ha dejado un muerto.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa Elísio Pereira explicó en declaraciones a EFE que en las próximas horas esperan un aumento de los niveles de agua, «especialmente del Tajo, porque hay descargas en los ríos en España y eso va a aumentar bastante los caudales en Portugal».

«Depende ahora del número de horas de lluvia que se registren, porque se están haciendo descargas para intentar controlar alguna situación anormal, pero todo depende de las descargas hechas en España y depende de la cantidad de precipitación que se registre» en Portugal, precisó el responsable al ser cuestionado sobre las perspectivas para esta jornada.

Durante la última noche y madrugada registraron cerca de 400 incidencias, notificadas en su mayoría en la región de Lisboa y el distrito de Leiria, al norte de la capital, relacionadas principalmente con inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierra.

Asimismo, las zonas próximas a los ríos Tajo, Mondego y Sado están siendo «bastante fustigadas» con inundaciones.

Sin dar nombres, afirmó que hay poblaciones aisladas por el crecimiento de los caudales de los ríos, «especialmente» en la cuenca del Tajo, aunque es «habitual» que ocurra en algunas de esas localidades, y confió en que «no sea nada grave» el aumento que se notifique en esta ocasión.

Por otro lado, han evacuado a varias personas por precaución, aunque «sin números significativos».

La borrasca Leonardo, que se deja sentir en Portugal desde el martes, provocó el miércoles la primera muerte, un hombre de 60 años que falleció después de que el vehículo en que se encontraba quedara sumergido por el agua en Pias, en la zona de Serpa (Portugal), próxima a la frontera con Huelva (España) y en la cuenca del río Guadiana.

Con este fallecido, ascienden a seis los muertos en los últimos días por los temporales en el país ibérico: cinco personas perdieron la vida la semana pasada durante el paso de la depresión Kristin, a las que se suma la víctima mortal por el temporal Leonardo.

Portugal se encuentra en alerta hasta el domingo ante el paso de la tormenta Leonardo, que generará fuertes vientos, lluvia y nieve, así como un peligroso oleaje marítimo en todo el litoral.EFE

