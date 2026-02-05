Portugal se mantiene atento a crecimiento de los ríos tras las descargas de agua en España

(Actualiza con información del comandante nacional de la ANEPC comunicada en rueda de prensa)

Lisboa, 5 feb (EFE).- Portugal se mantiene este jueves atento al crecimiento de los caudales de los ríos, que ya han generado inundaciones en varias localidades, tras las descargas de agua efectuadas en España y cuando se prevén más precipitaciones en el país atlántico por causa de la borrasca Leonardo, que ya ha dejado un muerto.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa Elísio Pereira explicó en declaraciones a EFE que en las próximas horas esperan un aumento de los niveles de agua, «especialmente del Tajo, porque hay descargas en los ríos en España y eso va a aumentar bastante los caudales en Portugal».

«Depende ahora del número de horas de lluvia que se registren, porque se están haciendo descargas para intentar controlar alguna situación anormal, pero todo depende de las descargas hechas en España y depende de la cantidad de precipitación que se registre» en Portugal, precisó el responsable al ser cuestionado sobre las perspectivas para esta jornada.

En una rueda de prensa posterior, el comandante nacional de la ANEPC, Mário Silvestre, advirtió de que, tras las descargas de agua de España, el caudal del río Tajo podría ascender a los 9.000 m3 por segundo, el valor más alto en casi 30 años.

«Desde 1997 que no tenemos un fenómeno potencialmente con esta dimensión», recalcó Silvestre, que recomendó a la población que reside próxima a las orillas que tome precauciones ante las crecidas y esté pendiente de posibles evacuaciones.

Desde que llegó la borrasca Leonardo a Portugal, la ANEPC ha registrado casi 5.800 incidencias, que han movilizado a más de 20.000 efectivos y 8.000 medios terrestres.

Silvestre precisó que las caídas de árboles y las inundaciones siguen siendo los escenarios más comunes y que al menos cinco localidades permanecen aisladas por la subida de las aguas en los distritos de Santarém y Coimbra.

Por otro lado, las inundaciones que el país acumula desde hace días, también por temporales pasados, mantienen desalojadas a varias decenas personas.

Según sus datos, más de 250 personas permanecen evacuadas en los distritos de Santarém, Leiria, Segúbal y Castelo Branco, una cifra que podría aumentar.

La borrasca Leonardo, que se deja sentir en Portugal desde el martes, provocó el miércoles la primera muerte, un hombre de 60 años que falleció después de que el vehículo en que se encontraba quedara sumergido por el agua en Pias, en la zona de Serpa (Portugal), próxima a la frontera con Huelva (España) y en la cuenca del río Guadiana.

Con este fallecido, ascienden a seis los muertos en los últimos días por los temporales en el país ibérico: cinco personas perdieron la vida la semana pasada durante el paso de la depresión Kristin, a las que se suma la víctima mortal por el temporal Leonardo.

Portugal se encuentra en alerta hasta el domingo ante el paso de la tormenta Leonardo, que generará fuertes vientos, lluvia y nieve, así como un peligroso oleaje marítimo en todo el litoral.EFE

